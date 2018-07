Paris Saint-Germain revoga mandato do presidente do clube, Robin Leproux

Após comunicar o fim de seu trabalho, segundo a imprensa francesa, suas primeiras palavras foram dirigidas a quem for escolhido como seu sucessor, a quem ele desejou boa sorte.

"Quando alguém chega ao Paris Saint-Germain para desenvolvê-lo, tem grandes problemas. Tentei, com as equipes que dirigi, fazer o clube crescer e trabalhar o mais seriamente possível. Do fundo do meu coração, espero que a direção tenha um sucesso formidável", declarou o agora ex-presidente do PSG à emissora de televisão RTL.

Na reunião, de cujos resultados o clube informará nesta tarde, também estavam presentes o administrador do Paris Saint-Germain, Simon Tahar; o presidente do conselho de vigilância, Naser Al-Jelaifi, e outros quatro sócios, incluindo a advogada Sophie Jordan, que deverá nomeada vice-presidente do conselho.

A imprensa local afirma ainda que agora nada se opõe à contratação de Leonardo como diretor esportivo. Em sua despedida da Inter de Milão, na semana passada, o brasileiro admitiu que estava negociando com o clube de Paris.