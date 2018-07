Paris Saint-Germain só empata com o Lille pelo Francês

PARIS - Mesmo atuando em casa, o Paris Saint-Germain não passou de um empate diante do Lille, neste domingo, pela 19.ª rodada do Campeonato Francês. O resultado, no entanto, não influenciou muito na classificação da equipe, que contou com a derrota do segundo colocado Monaco e segue na liderança da tabela.

O PSG foi a 44 pontos, enquanto o Monaco estacionou nos 41 depois de perder para o Valenciennes na sexta. O time de Ibrahimovic volta a campo apenas no dia 11 de janeiro, quando pega o Ajaccio fora de casa. Já o Lille, terceiro colocado, com 40 pontos, enfrentará no dia seguinte o Reims, em casa.

Quem saiu na frente neste domingo foi o PSG. Aos 36 minutos, Ibrahimovic cobrou falta com perfeição pelo lado direito e marcou. Apenas oito minutos depois, no entanto, o Lille chegou ao empate. Após cruzamento da direita de Kalou e belo corta-luz de Martin, Mavuba bateu de primeira e marcou.

A virada aconteceu no segundo tempo. Logo aos oito minutos, Kalou cobrou pênalti com categoria para fazer o segundo do Lille. Aos 27, porém, o PSG voltou a marcar e selou o empate. Após cruzamento da esquerda, a bola tocou nas pernas de Basa, que tocou contra o próprio gol.

O empate por 2 a 2 também foi o resultado das outras duas partidas do dia pelo Francês. Quarto colocado, o Bordeaux chegou a abrir 2 a 0 diante do Olympique de Marselha, fora de casa, mas permitiu a reação do adversário. A mesma situação viveu o Lyon, que, também fora de casa, deixou a vitória escapar contra o Lorient.