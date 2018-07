Paris Saint-Germain vence e fica mais perto do título

PARIS - A conquista do título do Campeonato Francês virou uma questão de tempo para o Paris Saint-Germain. Dono de investimentos milionários em reforços, o time está muito perto de se tornar campeão por antecipação, depois de ter ganhado fora de casa do Evian, por 1 a 0, neste domingo, em jogo que marcou o encerramento da 34ª rodada.

Agora, faltando apenas quatro rodadas para o término do campeonato e 12 pontos em disputa, o Paris Saint-Germain lidera com nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado Olympique de Marselha, que tinha vencido o Lorient no sábado. Agora, está com 73 pontos, contra 64 do único que ainda lhe ameaça na luta pelo título francês.

A vitória deste sábado foi bastante sofrida para o Paris Saint-Germain, que não contou com o brasileiro Lucas - dores na costela. O único gol foi marcado pelo meia argentino Pastore, aos cinco do segundo tempo. Nos minutos finais do jogo, o time teve dois jogadores expulsos, Verratti e Beckham, mas segurou a vantagem e ganhou do Evian.

OUTROS JOGOS

Mais dois jogos aconteceram neste domingo no encerramento da 34ª rodada do Campeonato Francês. Num confronto direto pelo terceiro lugar, que dá vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões, o Lyon se manteve dois pontos na frente do quarto colocado Saint-Etienne após empatar em casa por 1 a 1. O dia ainda teve Nice 3 x 1 Troyes.