Paris Saint-Germain bate o Auxerre e ganha tríplice coroa na França

O Paris Saint-Germain cumpriu em parte o objetivo desta temporada na França. A equipe de Ibrahimovic, Pastore e Lucas conquistou neste sábado a Copa da França. Com um gol de cabeça de Cavani, aos 19 minutos da etapa complementar, o time da capital francesa superou o Auxerre e completou a tríplice coroa no país. Depois de levantar a Copa da Liga e o tricampeonato nacional, o PSG venceu a competição pela nona vez em sua história.

A partida começou muito disputada, com o Auxerre mostrando toda a disposição nas disputas de bola e na sua defesa, dificultando as ações dos craques do PSG. Mas o time da casa não se intimidou e impôs um ritmo forte ao duelo, com muitas chances de gol desperdiçadas. O PSG chegou a ter 71% de posse do bola na etapa inicial.

Com isso, o destaque da partida era o goleiro dos visitantes, Léon, que salvava sua equipe de tomar uma goleada. Aos 31, em um dos lances perigosos, Thiago Motta lançou Ibrahimovic na área, que cara a cara com o goleiro do Auxerre tentou o toque por cima, mas Léon conseguiu tocar com a ponta dos dedos para fora.

Na volta do intervalo, a pressão dos anfitriões continuou até o lance que definiu o duelo. Aos 19 minutos, em boa jogada pela direita, Van der Wiel cruzou na medida para o cabeceio do uruguaio Cavani. A bola bateu no travessão, tocou no chão, nas costas do goleiro e entrou, em um gol "chorado", que seria o gol do título.

Com a vantagem, o PSG administrou o jogo e levou o placar até o final, garantindo a vitória e o nono título da competição.