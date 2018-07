Paris St Germain chega à liderança após vencer o Stade Reims

O Reims teve uma chance de sair na frente aos 40 minutos de jogo, mas a cobrança de pênalti de Diego foi defendida pelo goleiro Salvatore Sirigu depois que Gregory van der Wiel tocou a bola com a mão.

Gameiro, que marcou duas vezes no mês passado no único jogo que havia começado como titular nesta temporada, cabeceou após cruzamento de Maxwell aos 20 do segundo tempo.

O PSG tem 19 pontos em nove jogos, liderando pelo saldo de gols maior que o do Olympique de Marselha, que visita o lanterna Troyes no domingo. O Reims é o sexto com 14 pontos.

Os anfitriões lutaram com um meio-de-campo improvisado no primeiro tempo. Gameiro chegou perto aos 29 minutos, mas sua tentativa foi evitada pelo zagueiro Aissa Mandi.

O Reims esteve perto duas vezes no final da primeira etapa, com Diego desperdiçando o pênalti e Maxwell tirando em cima da linha uma cabeçada de Pape Soure.

O PSG aumentou o ritmo após o intervalo e não teve sorte quando Blaise Matuidi e Jeremy Menez acertaram a trave antes de Gameiro marcar.

O Reims quase arrancou um empate quando Julien Toudic acertou o travessão a cinco minutos do fim.

(Reportagem de Gregory Blachier)