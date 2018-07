Paris St Germain goleia Evian por 4 a 0

O PSG, que se classificou para as oitavas-de-final em primeiro lugar do seu grupo na Liga dos Campeões esta semana mas estava sob pressão por ter perdido três das suas últimas cinco partidas no campeonato francês, saiu na frente com Ibrahimovic aos 28 minutos de jogo.

Ezequiel Lavezzi ampliou três minutos depois, Thiago Motta e Kevin Gameiro marcaram no final da partida e o PSG foi a 29 pontos em 16 jogos, dois atrás do líder Lyon, que viaja para enfrentar o arquirrival St Etienne no domingo.

O time de Carlo Ancelotti fechou a semana com uma grande atuação no Parc des Princes quatro dias depois de vencer por 2 x 1 o Porto na partida decisiva do Grupo A da Liga dos Campeões.

Os meio-campistas mostraram velocidade e precisão com Thiago Motta, de volta após contusão, no papel de armador enquanto Javier Pastore teve um grande dia.

Após várias chances Ibrahimovic acertou após Pastore fazer passe de calcanhar para Christophe Jallet, que bateu dois jogadores do Evian e cruzou para o sueco abrir o placar.

Lavezzi então marcou seu primeiro gol no campeonato francês, o de número de 3000 do PSG em todas as competições, com um chute rasteiro após Ibrahimovic ajeitar de peito o passe longo feito por Jeremy Menez.

Apesar de o PSG ter tirado pé do acelerador após o intervalo, Motta fez o terceiro a seis minutos do final, aproveitando cruzamento de Pastore.

Seu substituto Gameiro tocou para o gol após cruzamento de Menez menos de 30 segundos após ter entrado em campo, aos 41 minutos da etapa final.

O campeão Montpellier recebe o Ajaccio também neste sábado.

(Por Julien Pretot)