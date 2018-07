Park Ji-Sung lamenta trocar Manchester United pela Copa da Ásia

O meio-campista Park Ji-Sung afirmou neste sábado que lamenta deixar o Manchester United para defender a seleção da Coreia do Sul. Convocado para a disputa da Copa da Ásia, que acontecerá entre 9 e 27 de janeiro no Catar, ele vai desfalcar a equipe inglesa em sete partidas. "Jogar pela seleção é uma honra, mas também estou muito feliz de jogar pelo United, perder vários jogos assim é decepcionante", afirmou.

Park Ji-Sung é um dos destaques do Manchester United na temporada 2010/2011, com seis gols marcados. "Mas o United tem um elenco grande o suficiente para ser muito forte e que vai se sair bem sem mim. Esperemos que eu saia com um desempenho decente e três pontos [contra o Sunderland, no domingo]. Eu tenho que colocar tudo em jogo", disse.

O meio-campista sul-coreano aposta que o Manchester United manterá a liderança do Campeonato Inglês durante o período em que estiver ausente. "Vou ficar de olho na agenda do United e os resultados quando estiver longe. Vou me concentrar na equipe e eu acredito totalmente que estará na frente quando eu voltar, eu não tenho dúvidas que vai estar na mesma situação que nós estamos no momento", comentou.