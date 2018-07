Parker será o capitão da seleção inglesa contra Holanda

Parker, de 31 anos, foi escolhido pelo técnico interino Stuart Pearce, apesar de ter disputado apenas dez partidas pela seleção inglesa, sendo que nenhuma foi válida pela Eurocopa ou Copa do Mundo. Enquanto isso, Gerrard já participou de 89 jogos pela Inglaterra.

"Parabéns a Scott Parker por ter sido nomeado capitão para o jogo desta noite", escreveu Rio Ferdinand, que não foi convocado para o jogo, em seu perfil no Twiter. "É uma grande honra e eu tenho certeza que ele vai amar".

A questão sobre o capitão tem um peso grande na Inglaterra. No início deste mês, Fabio Capello deixou o comando da seleção após a Associação de Futebol da Inglaterra decidir tirar a braçadeira do zagueiro John Terry, que enfrenta processo judicial sob a acusação de racismo.

A expectativa era para que a braçadeira ficasse com Gerrard, que foi o capitão da Inglaterra na última Copa do Mundo, mas o meia do Liverpool não atua pela equipe desde novembro de 2010 por conta de leões.

Parker voltou a ser constantemente convocado para a seleção inglesa no ano passado, depois de ficar fora da Copa do Mundo. Ele foi confirmado como capitão em uma reunião do elenco nesta quarta-feira, mas o futuro da braçadeira e do comando da equipe estão indefinidos. Pearce ocupa o cargo interinamente, enquanto o técnico Harry Redknapp, do Tottenham, é o mais cotado para assumir a seleção inglesa.