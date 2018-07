Parma bate a Sampdoria e deixa a lanterna do Italiano

Com o resultado positivo, o Parma saiu da última colocação e subiu para a 16.ª posição, agora com 11 pontos. A lanterna da competição está com o Bari, que tem 9. Bologna e Cesena completam a zona de rebaixamento. Já a Sampdoria segue em sétimo lugar, com 15 pontos, na luta por um lugar na zona de classificação à Liga Europa.

A liderança do Campeonato Italiano está com o Milan, que tem 23 pontos. O time rubro-negro é seguido de perto pela Lazio, com 22, e do Napoli, com 21. A Internazionale, atual pentacampeã nacional, é a quarta colocada, com 20 pontos. Coincidentemente, a 12.ª rodada terá confrontos entre os quatro primeiros - a cidade de Milão terá o clássico entre Internazionale e Milan e a Lazio receberá o Napoli, em Roma.