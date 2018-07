Parma perde recurso e Torino herda vaga na Liga Europa

MILÃO - Depois de conquistar a classificação para a Liga Europa em campo, o Parma acabou ficando sem ela nos tribunais. Nesta quinta-feira, a equipe perdeu o recurso no qual tentava garantir uma licença da Uefa para a próxima temporada.

Melhor para o Torino, que herdou a vaga e estará na competição europeia. A Federação Italiana de Futebol (FIGC) havia negado a licença ao Parma depois de o clube não pagar o valor correspondente ao imposto referente às suas receitas, ficando cerca de 300 mil euros (cerca de R$ 907 mil) abaixo.

A decisão fez o Parma apelar à Suprema Corte da Justiça Desportiva italiana, que rejeitou o recurso. A diretoria do Parma alega que passa por um problema financeiro por ter que arcar com parte dos salários de atletas emprestados a outras equipes.

Com a rejeição da apelação nesta quinta, o clube deve levar o caso à Corte Arbitral do Esporte. Enquanto isso não acontece, a vaga está nas mãos do Torino, que terminou na sétima colocação do Campeonato Italiano, com 57 pontos, um atrás do Parma, sexto.

O time de Turim perdeu a chance de garantir sua classificação em campo na última rodada, no empate por 2 a 2 contra a Fiorentina, quando Cerci perdeu um pênalti já nos acréscimos da etapa final.