Parma renova contrato do técnico Roberto Donadoni

Donadoni chegou ao time em janeiro deste ano, na metade da temporada passada, e obteve o oitavo lugar no retorno do Parma à primeira divisão do Campeonato Italiano. Com o treinador no comando, a equipe obteve uma sequência inédita de set vitórias seguidas.

Na atual edição do campeonato, o Parma ocupa a 11ª posição, empatado em pontos com o Torino, nono colocado, com 13 pontos de desvantagem em relação à líder Juventus. Satisfeito com o acerto, Donadoni elogiou o clube. "É o lugar ideal para trabalhar", comentou.

O treinador esteve à frente da seleção da Itália na campanha da Eurocopa de 2008. Na ocasião, os italianos foram eliminados nos pênaltis pela Espanha, futura campeã do torneio, nas quartas de final.