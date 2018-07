Parma vence jogo adiado no Italiano, mas segue na lanterna

Em gravíssima crise financeira e virtualmente rebaixado no Campeonato Italiano, o Parma conseguiu, nesta quarta-feira, algo raro na temporada 2014/2015: vencer. Em duelo que havia sido adiado da 24ª rodada, o Parma derrotou a Udinese por 1 a 0, em casa.

A vitória desta quarta-feira foi apenas a quarta do Parma na atual edição do Campeonato Italiano e encerrou um jejum de triunfos que vinha desde o dia 6 de janeiro. Mesmo assim, o resultado não melhora muito a situação do Parma na competição. Afinal, o time segue na lanterna, agora com 13 pontos, a 13 da Atalanta, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

O duelo desta quarta-feira seria disputado em 22 de fevereiro, mas acabou sendo adiado por causa dos problemas financeiros do Parma, que alegou não ter recursos para bancar a segurança e a eletricidade para o confronto.

Nesta quarta-feira, então, o duelo enfim foi realizado. E o Parma acabou vencendo por 1 a 0, com o gol marcado pelo português Silvestre Varela, aos 25 minutos do segundo tempo. Assim, o time deu ao menos uma alegria ao seu torcedor, enquanto a Udinese segue mal na classificação, em 13º lugar, com 34 pontos.