Parraga cobra volta de 'espírito vencedor' no Palmeiras Após ver a sua equipe empatar por 0 a 0 com o Prudente, no último sábado, em Barueri, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Jorge Parraga preferiu projetar a partida contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, no Pacaembu, a ficar lamentando a atuação ruim do seu time.