Parraga definirá Palmeiras em 'coletivo da madrugada'

O técnico interino Jorge Parraga faz mistério total sobre a escalação do Palmeiras para o jogo contra o Grêmio, sábado, no Palestra Itália. Depois de testar várias formações ao longo da semana, como a entrada de Souza no meio-campo e Gabriel Silva na lateral esquerda, o comandante chegou a utilizar o meia Joãozinho durante treino tático desta sexta-feira.

Ao ser questionado sobre a equipe que iniciará o jogo de sábado, Parraga aumentou ainda mais o mistério com uma declaração inusitada. "Já tenho algo definido, mas vamos esperar o coletivo da madrugada para decidir quem começa jogando", brincou.

As principais dúvidas estão na lateral esquerda e no ataque. Depois de testar Gabriel Silva na quarta-feira, o treinador voltou atrás no dia seguinte e sinalizou que pode iniciar com Armero. Na frente, Paulo Henrique é o mais cotado para assumir o lugar de Robert, dispensado, e jogar ao lado de Ewerthon, mas Bruno Paulo e Vinícius também podem ficar com a vaga.

Na defesa, Danilo está praticamente confirmado - foi liberado pelo STJD para enfrentar o Grêmio - e deve formar dupla com Léo. Se conta com o retorno do zagueiro, Parraga não terá o volante Pierre, suspenso, e o meia Lincoln, lesionado.