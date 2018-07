Parraga testa Palmeiras com Souza e Gabriel Silva

O técnico interino Jorge Parraga sinalizou no treino desta quarta-feira que deve promover mudanças no time titular do Palmeiras, após a saída de Antônio Carlos, para a partida do próximo sábado contra o Grêmio no Parque Antártica. E as principais alterações foram as entradas do lateral-esquerdo Gabriel Silva e do volante Souza.

Considerado como uma das grandes promessas do clube nos últimos anos, Gabriel Silva ganhou a vaga do colombiano Armero, contestado desde o início do ano na posição. Souza, por sua vez, barrou o recém-contratado Marcos Assunção.

O zagueiro Leandro Amaro também ganhou uma chance - mas pode ser substituído por Danilo, liberado pelo STJD para atuar contra o Grêmio, no sábado - e Edinho, assim, voltou a atuar como volante. Para a vaga do atacante Robert, dispensado pelo clube, Paulo Henrique deve ganhar uma chance e formar dupla com Ewerthon.

"Ainda não temos um time definido. Vou realizar mais um trabalho tático e estou pensando em novas alternativas. Posso dizer apenas que tenho uma planejamento na cabeça", ponderou Parraga, que não contará no sábado com o suspenso Pierre e o lesionado Lincoln.

O Palmeiras treinou nesta quarta-feira com: Marcos; Vítor, Leandro Amaro, Léo e Gabriel Silva; Edinho, Souza, Márcio Araújo e Cleiton Xavier; Ewerthon e Paulo Henrique.