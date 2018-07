Parreira admite que pode assumir cargo no Corinthians em 2011

Carlos Alberto Parreira, que na última quarta-feira revelou que não irá trabalhar mais como treinador, admitiu nesta quinta que poderá assumir um cargo à frente do departamento de futebol do Corinthians. O agora ex-técnico disse que foi procurado pelo presidente corintiano Andrés Sanchez, mas enfatizou que nada foi acertado com o dirigente ainda.

"Nós nos encontramos duas vezes. Na primeira, ele me chamou para ser técnico. Na segunda, ele fez um convite para outro cargo e eu disse que estava disposto. Mas não há pressa. É uma coisa que precisa ser boa para os dois lados. Ainda não evoluímos sobre o assunto", afirmou Parreira em entrevista à rádio Globo.

O técnico tetracampeão mundial sob o comando da seleção brasileira em 1994 lembrou que tem uma espécie de dívida de gratidão com o Corinthians, pelo qual foi campeão do Torneio Rio-São Paulo e da Copa do Brasil de 2002, títulos que voltaram a colocar o treinador em evidência no futebol brasileiro.

"O Corinthians é um clube pelo qual a gente tem uma estima, um carinho muito grande. Me deu uma projeção nacional, a oportunidade de trabalhar em São Paulo, e foi graças ao trabalho no Corinthians que eu pude voltar à seleção em 2003", ressaltou Parreira, que ainda revelou que já havia desistido de seguir a carreira de técnico logo depois de ser eliminado da Copa do Mundo de 2010 sob o comando da África do Sul, seleção anfitriã da competição.

"Minha disponibilidade aumentou. Já defini que não quero mais ser técnico, mesmo adorando isso. Na verdade, foi uma decisão tomada desde meu último jogo contra a França [na última rodada da primeira fase do Mundial de 2010]. Só oficializei essa decisão agora. Tenho interesse em atuar na área de gestão e vou estudar com carinho qualquer projeto", reforçou.