Parreira anuncia corte de jogador com problema cardíaco

O técnico Carlos Alberto Parreira anunciou neste domingo o corte do meia Andile Jali da lista de jogadores que representarão a África do Sul na Copa do Mundo. O jogador havia apresentado um problema cardiovascular nos testes feitos pela seleção sul-africana, mas a expectativa era de que ele jogasse o Mundial. No entanto, Parreira optou pela cautela e cortou Jali.

"A sua carreira não está ameaçada, mas ele tem que ter o problema investigado por completo para que sua carreira continue", disse o treinador brasileiro. "Nós não queremos colocar sua vida em perigo", completou Parreira, que deve anunciar a lista definitiva com 23 nomes no início desta semana.

Jali, de 20 anos, é jogador do Orlando Pirates, da própria África do Sul, e fez sua estreia pela seleção anfitriã da Copa no início deste ano. O meia figurou na pré-convocação de Parreira, com 30 jogadores, mas ainda não tinha vaga garantida no Mundial. Neste sábado, ele já seguiu para os Estados Unidos, onde será examinado na Universidade da Flórida.

Próximo de definir o grupo definitivo para a Copa, Parreira comanda a África do Sul em mais uma amistoso de preparação nesta segunda-feira. Já no país do Mundial, a seleção do brasileiro enfrenta a Bulgária, que não se classificou para o Mundial.