Parreira chama Pienaar e McCarthy para preparação final

O técnico Carlos Alberto Parreira divulgou nesta sexta-feira a lista de 29 jogadores que participarão da fase final de treinamentos da seleção sul-africana em maio, um mês antes do início da Copa do Mundo de 2010.

Em primeiro de junho, dez dias antes da estreia da seleção anfitriã do Mundial contra o México, Parreira anunciará a convocação final com 23 jogadores.

E na lista desta sexta-feira, a novidade ficou por conta da inclusão de Steven Pienaar, Aaron Mokoena e Benni McCarthy, que ficaram de fora das últimas convocações porque não foram liberados por seus times europeus.

Em março, Parreira comandou preparação no Brasil apenas com jogadores que atuam no futebol sul-africano. Os treinamentos prosseguiram em abril, na Alemanha, novamente sem as três principais estrelas da África do Sul.

"Será um pouco difícil, porque os jogadores estrangeiros virão para este último treinamento sem que saibamos suas reais condições físicas e técnicas. Alguns jogaram muito, como Steven Pienaar, e outros menos. Eles darão dor de cabeça para nosso preparador físico", brincou Parreira.