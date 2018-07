Parreira deixa cargo como consultor da Copa de Minas Gerais por conta da seleção

BELO HORIZONTE - Apresentado nesta quinta-feira como novo coordenador técnico da seleção brasileira de futebol, Carlos Alberto Parreira teve que deixar o cargo que ocupava como consultor da Secretaria de Estado Extraordinário da Copa (Secopa) de Minas Gerais. Ele ajudava os mineiros a atrair seleções para aquele Estado desde abril passado.

"Nesse período de sete meses, Parreira foi muito importante, sobretudo pelo respeito e credibilidade que tem no meio esportivo, para promover Belo Horizonte e Minas Gerais. Falei com ele pouco antes do anúncio da CBF e entendemos que nesse momento Parreira precisará se dedicar integralmente à seleção brasileira, porque todos nós queremos ver o hexa sendo conquistado em 2014", afirma Tiago Lacerda, secretário estadual extraordinário da Copa do Mundo.

Ao assumir o cargo na Confederação Brasileira de Futebol, Parreira rescindiu o contrato que tinha com Minas Gerais e que duraria até a Copa de 2014. "O compromisso formal acaba, mas meu compromisso moral de promover Belo Horizonte e Minas Gerais continua, afinal a localização do Estado é estratégica", comprometeu-se Parreira, de acordo com a Secopa-MG.