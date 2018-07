Parreira desiste da carreira de treinador

Em 2010, Parreira recusou convites do Flamengo, do Corinthians e da seleção do Chile, dizendo que só pensaria em atuar novamente como treinador no ano seguinte, mas desistiu da ideia, resolvendo assim antecipar a sua aposentadoria na função.

Em 43 anos de carreira, Parreira participou de oito Copas do Mundo, atuando desde auxiliar de preparação física (na Copa do México, em 1970) até a conquista da Copa do Mundo em 1994, como técnico da seleção brasileira. No último Mundial, disputado neste ano, ele comandou a África do Sul.

Parreira também teve importantes conquistas em times brasileiros, com destaque para o Fluminense (Campeonato Brasileiro de 1984) e o Corinthians (Copa do Brasil e Torneio Rio-São Paulo em 2002).