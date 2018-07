Parreira diz que África do Sul está em evolução

O técnico Carlos Alberto Parreira revelou otimismo nesta terça-feira e afirmou que a seleção da África do Sul, que será a anfitriã da Copa do Mundo, está lentamente adquirindo a forma necessária para ser a surpresa da competição.

A África do Sul vai abrir a Copa do Mundo no dia 11 de junho contra o México. A França e o Uruguai são os outros adversários do país-sede no Grupo A do torneio e já foram campeões mundiais.

Parreira deseja que os jogadores sul-africanos mantenham a bola no chão e apostem na habilidade e na técnica por crer que a equipe não tem condições de apostar na parte física para triunfar. "Nossa identidade está chegando", afirmou o técnico brasileiro.

A seleção da África do Sul vai enfrentar a Jamaica em Offenbach, na quarta-feira, no último jogo da equipe durante o período de treinamentos na Alemanha. Em novembro, na cidade de Bloemfontein, as equipes empataram por 0 a 0. Na última semana, o resultado se repetiu em jogo contra a Coreia do Norte.