Parreira diz que 'está na hora de a Espanha cair' Decidir um título no Maracanã, 63 anos depois da histórica derrota para o Uruguai, na final do Mundial de 1950, e 24 anos após o triunfo sobre os mesmos uruguaios na decisão da Copa América de 1989, não traz a obrigação da vitória para a seleção de Felipão. Para a comissão técnica da equipe, a carga maior de responsabilidade recairá sobre a Espanha, atual campeã do mundo e bicampeã europeia. Mas o coordenador técnico Carlos Alberto Parreira diz que está na hora de os espanhóis sofrerem uma derrota.