Parreira diz que tem um bom pressentimento para a Copa

O técnico Carlos Alberto Parreira disse ter "um bom pressentimento" sobre as chances da África do Sul na Copa do Mundo, apesar da nação anfitriã estar entre as menos cotadas no mundial.

Parreira disse que a recente vitória de 4 a 0 no amistoso com a Tailândia e a intensificação dos treinos o deixaram otimista.

A África do Sul, sorteada com França, México e Uruguai no grupo A, quer evitar se tornar a primeira anfitriã de uma Copa do Mundo a cair na primeira rodada do torneio.

"Estou com um bom pressentimento. Toda vez que os vejo [os jogadores] treinar, acho que estão melhores. Todos os dias que passam juntos se nota a melhora", declarou o brasileiro em uma coletiva de imprensa no domingo.

A África do Sul enfrenta a Bulgária em Soweto na segunda-feira, parte da preparação para a partida de estreia no mundial no dia 11 de junho contra o México em Johanesburgo.

"A ideia é dar um passo de cada vez mas sempre adiante, nunca para trás", afirmou Parreira.

"Queremos continuar melhorando a cada evento, daí teremos a confiança de que vamos nos sair bem na Copa do Mundo."

Na sequência a África do Sul joga contra a Colômbia na quinta-feira, e Parreira disse querer mais uma partida internacional no dia 31 de maio, antes de sua seleção disputar o último jogo de aquecimento com a Dinamarca no dia 5 de junho em Pretória.