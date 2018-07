Parreira é confirmado como novo coordenador-técnico da seleção

SÃO PAULO - Carlos Alberto Parreira é o novo coordenador-técnico da seleção brasileira. Ele aceitou o convite de José Maria Marin, presidente da CBF, para fazer dupla nesse novo trabalho com Luiz Felipe Scolari, que será anunciado nesta quinta-feira como técnico do time, conforme o portal do Estadão divulgou na manhã dessa quarta-feira. Parreira passou o dia em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio, sem contato com jornalistas. Nesta quinta, ele estará ao lado de Felipão e Marin para assumir o novo cargo.

Dessa forma, Marin reúne para um mesmo propósito, ganhar a Copa de 2014, os dois últimos treinadores campeões do mundo. Parreira conquistou o tetra em 1994, tendo Romário como o grande astro da companhia, e Felipão, o penta, em 2002, com Ronaldo nesse papel. Os dois serão apresentados oficialmente na manhã desta quinta, em evento da CBF, no Rio.