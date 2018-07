Parreira e Felipão vão se enfrentar em amistoso em Porto Alegre

SÃO PAULO - Demitido da seleção brasileira de futebol, Mano Menezes preferiu a reclusão. O treinador tinha tudo acertado para comandar o time de Ronaldo no Jogo Contra a Pobreza, que reúne os amigos do ex-atacante da seleção contra os amigos de Zinedine Zidane, mas optou por não participar da festa.

Assim, ele será substituído no banco de reservas por Carlos Alberto Parreira na partida marcada para a próxima quarta-feira, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Com a mudança, o novo coordenador técnico da seleção vai enfrentar o novo técnico do Brasil, Luiz Felipe Scolari, que comandará o time de Zidane.

Nesta sexta-feira, os organizadores do amistoso, chamado Jogo Contra a Pobreza e cuja renda vai para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), também divulgaram os elencos para a partida. Entre os jogadores em atividade estarão Neymar, Lucas e Leandro Damião, todos agenciados pela empresa marketing esportivo de Ronaldo.

Confira os times:

Amigos do Ronaldo: Dida e Danrlei; Roberto Carlos, William Machado, Cafú, Serginho, Réver, Junior Baiano e Roque Junior; Lucas, Juninho Paulista, Cacá Ferrari, Roger e Zico; Bebeto, Romário, Denilson, Leandro Damião, Paulinho, Neymar, Edmundo, Djalminha e Zinho.

Técnico: Carlos Alberto Parreira

Preparador Físico: Márcio Atalla

Amigos do Zidane: Vitor Baía e Diego Cavalieri; Fernando Hierro, Juliano Belletti, Juan Pablo Sorin, Deco, Paolo Montero, Christian Karembeu, Michel Salgado e Carlos Gamarra; Hidetoshi Nakata, Emerson, Edgar Davids, Anderson Luiz de Sousa, Santiago Solari, Fredrik Ljungberg, Juan Roman Riquelme e Alex de Souza; Pedro Pauleta, Falcão, Loco Abreu e Mário Jardel.

Técnico: Luis Felipe Scolari

Auxiliar: Flávio Murtosa