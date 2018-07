Parreira enaltece defesa e rapidez da Coreia do Norte

Depois da África do Sul empatar amistoso por 0 a 0 contra a Coreia do Norte, na Alemanha, o comandante da seleção anfitriã do Mundial fez uma análise nesta sexta-feira sobre os asiáticos. E destacou que a rapidez e a boa marcação são seus pontos fortes.

"Nossos rivais têm um jogo típico, muito rápido e físico, com toda a velocidade possível", afirmou o técnico da seleção sul-africana. "Eles se defendem muito bem com três zagueiros, é difícil entrar em sua defesa. Ouvi dizer que é difícil marcar mais de dois gols neles", acrescentou Parreira.

Brasil e Coreia do Norte estão no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Costa do Marfim e Portugal.