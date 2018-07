Parreira garante Fred com a 9 da seleção mesmo após lesão

RIO - O coordenador técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, disse que a contusão do atacante Fred, do Fluminense, que sofreu lesão muscular atrás do joelho e que vai desfalcar o Brasil no amistoso contra o Chile, dia 24, no Mineirão, não vai afetar sua condição na equipe nacional. O jogador continuará como titular na Copa das Confederações, que começa dia 15 de junho.

"Ele foi o grande destaque do Brasil nos últimos três jogos de peso - não atuou contra a Bolívia, sábado. Aproveitou suas oportunidades e não vai ser por causa da ausência em uma partida (contra o Chile) que vai mudar alguma coisa", declarou Parreira, ressaltando em seguida que a palavra final de quem escala a seleção é do técnico Luiz Felipe Scolari.

"O Fred criou um resíduo para se manter graças às ótimas atuações nos confrontos contra Inglaterra, Itália e Rússia", prosseguiu Parreira, que fez apenas uma ressalva em relação à titularidade de Fred na próxima competição da seleção. "Ele tem de estar recuperado e jogar antes da Copa das Confederações." Fred também desfalca o Fluminense na Libertadores e Campeonato Carioca.

TECNOLOGIA

Nesta segunda, o coordenador da seleção anunciou em evento no Rio duas novidades tecnológicas que chegam ao futebol brasileiro: o Aplicativo 3D Fútbol Táctico Coach, um recurso digital de análise tática para treinadores e preparadores físicos, já vendida em 132 países. E a Revista Digital Fútbol Táctico, que traz bastante conteúdo online sobre futebol de campo e futsal para os profissionais e amantes do esporte, já existindo nas versões inglês, espanhol e português.