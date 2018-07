Parreira lê carta de torcedora agradecendo Felipão

No final da entrevista coletiva da comissão técnica, concedida nesta quarta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o coordenador técnico Carlos Alberto Parreira interrompeu o técnico Luiz Felipe Scolari para ler o trecho de uma carta enviada por uma torcedora a Felipão.

Parreira disse que não planejava tornar pública a carta e ressaltou que não conhece a sua autora, chamada Lúcia. Mas fez uma leitura rápida e emocionada de parte da mensagem foi enviada primeiro à Fifa e depois à comissão técnica da seleção.

"Professor Felipão, acabo de ver a coletiva dada pelo senhor. Mais uma vez, vi, diante da câmera, um homem íntegro e corajoso falando à nação. Fiquei muito triste ao constatar que o ser humano muitas vezes é de uma crueldade sem limite. Tive esse sentimento ao ouvir um jornalista lhe perguntar sobre uma possível dívida do senhor com a nação brasileira e o senhor, mesmo sofrendo mais que qualquer um ali, com toda a humildade que lhe é peculiar, deu-lhe uma resposta verdadeira e coerente. Parabéns!

Mais uma vez, o senhor provou que é um grande homem e um ser humano ímpar. É claro, professor, que eu, como os demais brasileiros, gostaria de estar comemorando outro resultado. Porém, sei que ninguém perde por vontade própria.

Meu e-mail é apenas para agradecer os momentos de grande felicidade que o senhor e sua equipe proporcionaram a esta nação. Foram vários. Parabéns pelo seu trabalho e boa sorte nos próximos jogos.

E tenho certeza que o senhor os comandará com sua inquestionável competência. Dizem que as mulheres não entendem de futebol, porém entendemos de seres humanos. Fique com Deus e lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Portanto, envio um abraço carregado de carinho para o senhor e sua equipe.

Quero dizer com essa citação que tudo vai passar e tudo ficará bem. Saiba que, como eu, há várias pessoas que estão apoiando a nossa seleção, que tem o privilégio de ser comandada pelo senhor. Receba um abraço de uma brasileira que não conhece muito de futebol, mas que o admira muito e sabe que o senhor fez o melhor".