Parreira não será mais técnico

Carlos Alberto Parreira anunciou nesta quarta-feira que não será mais técnico. Ele pretende continuar no futebol, mas em outras funções, sem especificar claramente qual seria este novo cargo.

Em 2010, ele recusou convites do Flamengo, do Corinthians e da seleção do Chile, dizendo que só pensaria em atuar novamente no ano seguinte, mas desistiu da ideia.

Em 43 anos de carreira, Parreira participou de oito Copas do Mundo, atuando desde auxiliar de preparação física (na Copa do México, em 1970) até a conquista da Copa do Mundo em 1994, como técnico da Seleção Brasileira. Na última competição mundial, em 2010, comandou a equipe sul-africana.

Também teve importantes conquistas em times brasileiros, com destaque para o Fluminense (Campeonato Brasileiro de 1984) e o Corinthians (Copa do Brasil e Torneio Rio-São Paulo em 2002).