Parreira quer levar África do Sul às oitavas na Copa

O técnico Carlos Alberto Parreira revelou otimismo para a Copa do Mundo de 2010 e afirmou, nesta quinta-feira, que pretende classificar a seleção anfitriã para a segunda fase da competição. A África do Sul está no Grupo A, ao lado de França, Uruguai e México.

"Muita gente dirá que não conseguiremos, mas não temos de ouvir a opinião de qualquer um. O mais importante é nos concentrarmos na nossa prioridade, que é passar da primeira fase. Acreditamos que podemos fazer isso", avaliou o treinador, em entrevista ao site oficial da Fifa.

"Eu disse que não será fácil, mas temos de fazer um bom papel na competição, precisamos mudar a nossa mentalidade e acreditar", acrescentou o treinador brasileiro.

A principal preocupação de Parreira, segundo revelou, é conseguir tranquilizar os jogadores sul-africanos para o Mundial. "Já é suficientemente difícil ser o anfitrião de uma Copa do Mundo. Não precisamos lembrar-lhes disso o tempo todo e deixá-los ainda mais estressados. Eles sabem a missão que têm nas mãos".

Embora tenha destacado a evolução da seleção sul-africana, que treinou com seus jogadores locais no Brasil e agora está na Alemanha, Parreira ainda não está satisfeito. "Não posso dizer que esteja satisfeito, porque sempre há espaço para melhorar e estamos buscando isso. O que posso dizer é que tudo vai indo conforme o planejado", completou.