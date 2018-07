Parreira se diz honrado por estar cotado para assumir seleção chilena SANTIAGO - O técnico Carlos Alberto Parreira, que vem tendo seu nome especulado como um dos possíveis substitutos do treinador Marcelo Bielsa no comando do Chile, se mostrou feliz por ser lembrado, mas ressaltou que ainda não conversou com os novos dirigentes do futebol do país vizinho.