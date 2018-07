Parreira vai a Belfast para ver partida da Rússia O técnico Carlos Alberto Parreira viaja nesta sexta-feira para Belfast, onde vai assistir à partida entre Rússia e Irlanda do Norte pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. Os russos serão adversários da seleção brasileira na segunda-feira, em amistoso que será disputado em Stamford Bridge, o estádio do Chelsea, em Londres.