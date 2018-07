Parreira visita Dante e Rafinha antes de jogo decisivo do Bayern de Munique

MUNIQUE - O brasileiros Dante e Rafinha receberam a visita de Carlos Alberto Parreira antes do duelo decisivo do Bayern de Munique com o Manchester United, nesta quarta, pela Liga dos Campeões. O encontro faz parte da viagem da comissão técnica da seleção brasileira pela Europa.

Coordenador técnico da seleção, Parreira almoçou com a dupla do Bayern, que tenta confirmar a vaga nas semifinais, na véspera do confronto com os ingleses, em Munique. Parreira se informou sobre as condições físicas dos dois atletas e aumentou a expectativa de ambos para uma possível convocação para a Copa do Mundo, no dia 7 de maio.

O zagueiro Dante é figura quase certa na lista a ser anunciada pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Já o lateral-direito Rafinha tem chances mais remotas, por ter a concorrência de Maicon pela segunda vaga desta posição - a primeira deve ficar com Daniel Alves.

Em Munique, o coordenador da seleção pôde assistir ao treino do time alemão, que era fechado para torcida e imprensa, e conversar com o festejado técnico Josep Guardiola. "Pude conhecer as ótimas instalações do Bayern e fui muito bem recebido pelo Guardiola. Ele foi atencioso e tivemos uma boa e agradável conversa", disse Parreira.

No jogo desta quarta, o coordenador terá a companhia de Felipão e do auxiliar Flávio Teixeira, o Murtosa. Antes de se reunirem à Parreira, a dupla participou de um encontro de técnicos em Lisboa, nesta terça.