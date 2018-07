Parte da iluminação do Pacaembu caiu três horas antes do jogo após estouro de transformador SÃO PAULO - O clássico de logo mais entre Corinthians e Santos ganhou mais um componente: a chuva. Logo depois que a água começou a cair, por volta das 18h20 um transformador da Rua Itápolis, vizinha ao Pacaembu, deu um estouro e soltou faíscas. Segundos depois parte do estádio ficou sem luz, exatamente o lado onde estão as cadeiras laranjas e algumas cabines de rádios.