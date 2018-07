Partida beneficente de Ronaldo e Zidane terá Mano contra Felipão

PORTO ALEGRE - O técnico do último título do Brasil na Copa do Mundo e o treinador que vai buscar o hexa em 2014 vão se confrontar na décima edição do "Jogo Contra a Pobreza", evento beneficente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) organizado anualmente pelos embaixadores da ONU Ronaldo Fenômeno e Zinedine Zidane. Os gaúchos Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes serão os treinadores dos times que irão se confrontar no dia 19 de dezembro, em Porto Alegre, na primeira edição do jogo no Brasil.

Para trazer o jogo para a Arena Grêmio, Ronaldo colocou na jogada a 9ine, sua empresa de marketing esportivo. Ela agenciou o contrato com os patrocinadores do amistoso e também colocará em campo as três estrelas do seu casting: Neymar, Lucas e Leandro Damião, que deverão reforçar o time de Ronaldo. Os meias Deco e Alex também estão confirmados.

Como de praxe, o restante do elenco deverá ser formado por jogadores aposentados. O principal deles é Romário, mas também estarão na Arena Grêmio os brasileiros Bebeto, Denílson, Roberto Carlos, Belletti, Serginho e Roque Júnior, além de ex-companheiros de Zidane e Ronaldo nos campos europeus, como o italiano Vieri, o argentino Solari, o francês Karembeu, o espanhol Salgado e o português Pauleta.

"Trazer a décima edição do Jogo Contra a Pobreza para o Brasil é uma grande realização. Nós jogamos esta partida para arrecadar fundos e, ao mesmo tempo, conscientizar as pessoas de que a solução para o problema está nas mãos de todos. Se trabalharmos juntos, todos serão vencedores", comentou Ronaldo, nesta terça, em entrevista coletiva.

O principal objetivo do Jogo Contra a Pobreza é divulgar os projetos da ONU e mobilizar recursos para serem usados no apoio aos projetos que tenham impacto direto da redução da pobreza. Nas nove edições anteriores foram arrecados 4 milhões de dólares.

A não ser que o Grêmio chegue à final da Copa Sul-Americana, o jogo será o segundo da Arena Grêmio. A partida, dia 19 de dezembro, às 21h, tem ingressos que variam e R$ 50 a R$ 110.