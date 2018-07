Jogo do Atlético de Madrid é interrompido por sinalizadores

A partida entre Atlético de Madrid e Benfica, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, foi interrompida por alguns minutos devido a sinalizadores lançados no campo do Vicente Calderón. O problema aconteceu depois do gol de empate dos portugueses, marcado pelo argentino Gaitán.

Os artefatos foram arremessados por torcedores do Benfica localizados no anel superior do estádio. Além do risco causado aos torcedores do Atlético que estavam no anel inferior, onde parte dos sinalizadores caiu, ainda houve um pequeno incêndio iniciado pelo contato de chamas desses objetos com placas de publicidade.

O fogo foi rapidamente controlado pela equipe de segurança. De todos os lados da arquibancada saíram gritos, e também pedidos do equipamento de som do Vicente Calderón, para que os lisboetas parassem, mas eles ainda acenderam outros fogos similares. Não há notícias de feridos.