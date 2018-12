Jogo entre Shakhtar e Lyon pela Liga dos Campeões muda para Kiev

A Uefa confirmou nesta terça-feira a mudança no local da partida entre Shakhtar Donetsk e Lyon, marcada para a próxima semana, na Ucrânia, pela rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O duelo, antes agendado para Kharkiv, agora ocorrerá em Kiev, a capital do país.

A alteração se deu após a lei marcial ser introduzida em algumas partes da Ucrânia, o que inclui Kharkiv. Assim, a partida teve o seu local alterado para Kiev, onde essa regra não está em vigor. E será disputada no próximo dia 12.

O confronto é decisivo para a definição do Grupo F da Liga dos Campeões, que já tem o Manchester City, com dez pontos, classificado às oitavas de final. O Lyon está em vantagem na disputa pela vaga restante, pois soma sete pontos, enquanto o Shakhtar está com cinco e só avança em caso de vitória.

A partida foi marcada para o Estádio Olímpico de Kiev. E fará a arena receber partidas em dias seguintes, pois em 13 de dezembro o Dínamo de Kiev vai receber o Jablonec, da República Checa, pela Liga Europa.

Também em virtude da lei marcial, o Arsenal teve seu jogo da semana passada alterado na Liga Europa, derrotando o Vorskla Poltava por 3 a 0 - o duelo, inicialmente, seria em Poltava.

A lei marcial foi introduzida por 30 dias na Ucrânia após a Rússia atirar e capturar três navios ucranianos em 25 de novembro.