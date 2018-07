Partida entre Flamengo e Corinthians no Maracanã já tem 50 mil ingressos vendidos

Com a liberação do Maracanã após os Jogos Olímpicos do Rio, a torcida rubro-negra está em festa a poucos dias do retorno para casa. No domingo, o Flamengo enfrenta o Corinthians, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Embalado na competição, o Flamengo ocupa a segunda colocação e soma 57 pontos, sete atrás do líder Palmeiras – os três pontos da vitória sobre o Fluminense estão sub judice no STJD. Nem a intervenção do tribunal tira o ânimo dos torcedores, que fazem fila desde a noite de quarta-feira para garantir entradas da partida.

A expectativa é de que hoje esgote a carga total de 54.542 mil ingressos. Em dois dias, mais de 50 mil já foram vendidos. Restam apenas os setores Leste Inferior e Oeste Inferior do Maracanã. Para esses lugares, as entradas devem ser adquiridas nos pontos físicos de venda. Pela internet, as vendas foram encerradas na manhã desta quinta-feira.

LIBERAÇÃO DO MARACANÃ

Além da retirada dos entulhos e grades de separação das torcidas em virtude da Olimpíada, a liberação do Macaranã demorou a acontecer por causa de um buraco no gramado. A cratera com 6 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metro de profundidade fez com que todo o gramado fosse trocado - e isso incluiu a recolocação de várias camadas do solo. Apenas esse processo demorou cerca de 35 dias para ser concluído, aumentando o prazo de entrega do estádio da Rio-2016. O Comitê tinha até o dia 30 de outubro para devolver o local.

INGRESSOS PARA A PARTIDA:

Norte (ESGOTADO)

- Público geral e sócio-torcedor Nação Jr: R$80 (R$40 meia)

- Sócio-torcedor Tradição: R$60 (R$30 meia)

- Sócio-torcedor Raça e superiores: R$40 (R$20 meia)

Sul (torcida do Flamengo) (ESGOTADO)

- Público geral e sócio-torcedor Nação Jr: R$100 (R$50 meia)

- Sócio-torcedor Tradição: R$80 (R$40 meia)

- Sócio-torcedor Raça e superiores: R$50 (R$25 meia)

Sul (torcida do Corinthians): R$100 (R$50 meia)

Leste Superior (ESGOTADO)

- Público geral e sócio-torcedor Nação Jr: R$120 (R$60 meia)

- Sócio-torcedor Tradição: R$90 (R$45 meia)

- Sócio-torcedor Raça e superiores: R$60 (R$30 meia)

Leste Inferior

- Público geral e sócio-torcedor Nação Jr: R$160 (R$80 meia)

- Sócio-torcedor Tradição: R$120 (R$60 meia)

- Sócio-torcedor Raça e superiores: R$80 (R$40 meia)

Oeste Inferior

- Público geral e sócio-torcedor Nação Jr: R$160 (R$80 meia)

- Sócio-torcedor Tradição: R$120 (R$60 meia)

- Sócio-torcedor Raça e superiores: R$80 (R$40 meia)

Maracanã Mais

- Público geral e sócio-torcedor Nação Jr: R$225 (R$135 meia)

- Sócio-torcedor Tradição: R$180 (R$115 meia)

- Sócio-torcedor Raça e superiores: R$135 (R$90 meia)