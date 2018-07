Partida no Japão faz CBF alterar tabela do São Paulo

SÃO PAULO - A volta do São Paulo aos gramados japoneses - a última vez foi em 2005, quando conquistou o título do Mundial de Clubes da Fifa contra o Liverpool - fez o departamento técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudar a tabela do Campeonato Brasileiro, que voltará à ativa no próximo dia 6 por causa da disputa da Copa das Confederações.

O jogo entre São Paulo e Bahia, que seria disputado em 4 de agosto pela 11.ª rodada, foi antecipado por causa da participação da equipe paulista na Copa Suruga Bank. A partida, agora, foi reagendada para 10 de julho, uma quarta-feira, e está mantida para o estádio do Morumbi.

O título da Copa Suruga Bank é decidido em partida única, no Japão, entre o campeão da Copa Sul-Americana e o campeão da Copa do Japão - no caso, o Kashima Antlers (ex-time de Zico e do meia Danilo, hoje no Corinthians). O jogo será na cidade de Ibaraki, em 7 de agosto.

Também para ajudar na viagem do São Paulo, a partida contra o Internacional, pela 12.ª rodada, é outra que foi antecipada. O duelo, no Morumbi, seria realizado no mesmo dia 7 de agosto e foi mudada para 24 de julho, uma quarta-feira.

Com esse hiato de 15 dias sem jogos pelo Brasileirão, a diretoria tricolor aproveitou para confirmar a presença da equipe na Copa Audi, a ser realizada nos dias 31 de julho e 1.º de agosto na Allianz Arena, em Munique. Os outros participantes serão o Bayern de Munique, atual campeão da Copa dos Campeões da Europa, o Milan e o Manchester City.