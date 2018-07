Partidas do Italiano terão atraso em solidariedade aos atletas do Parma

"Em referência à grave situação do Parma FC, a Associação de Jogadores da Itália, de acordo com todos os jogadores da primeira divisão que pretendem dar um sinal de solidariedade aos seus colegas e funcionários do clube, decidiu que na próxima rodada do Italiano os times entrarão em campo com 15 minutos de atraso", explicou o comunicado.

A crise financeira do Parma é tamanha que pode fazer o clube deixar de existir. Atletas e funcionários estão há meses sem receber salários e a equipe chegou a ter o jogo diante da Udinese, que deveria acontecer no último domingo, adiado por não ter condições de bancar a eletricidade e a segurança do estádio.

A AIC se mostrou solidária com a situação, mas também reclamou do comportamento da Federação Italiana de Futebol (FIGC), que não soube identificar a situação do Parma antes da competição. As coisas ainda podem piorar porque haverá uma audiência no dia 19 de março que pode decretar a falência do clube.

"A iniciativa visa iniciar uma séria reflexão sobre a adequação às normas de inscrição para os campeonatos e sobre os controles de solidez econômica e financeira dos clubes, para evitar assim que em um futuro se repitam estas situações", apontou a AIC.