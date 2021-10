Partiu Montevidéu? Veja como ir ao Uruguai assistir Palmeiras x Flamengo pela final da Libertadores

Pela segunda temporada consecutiva, a final da Copa Libertadores será decidida por duas equipes brasileiras. Palmeiras e Flamengo, duas das principais potências do País na atualidade, se enfrentam em jogo único no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu. A partida vai contar com a presença de público, mas quem decidir viajar para ver o clube do coração na capital do Uruguai poderá desembolsar valores acima de R$ 10 mil. Recentemente, o país reabriu a fronteira com o Brasil, mas é necessário estar totalmente vacinado contra a covid-19 e realizar o exame PCR para entrar em solo uruguaio.

O Palmeiras se classificou pela regra do gol qualificado, empatando em 1 a 1 com o Atlético-MG em Belo Horizonte depois de não sair do 0 a 0 com os mineiros no Allianz Parque. Por sua vez, o Flamengo despachou o Barcelona de Guayaquil, do Equador, com duas vitórias por 2 a 0.

Ambas as equipes lutam pelo tricampeonato da Libertadores. Atual campeão depois de vencer o Santos por 1 a 0 no Maracanã, o Palmeiras ergueu a taça também em 1999, quando superou o Deportivo Cali nos pênaltis. O Flamengo conquistou a "glória eterna" em 1981, superando o Cobreloa por 2 a 1 na finalíssima, e em 2019, quando bateu o River Plate também por 2 a 1, em Lima, no Peru. O Estadão preparou um guia para o torcedor comprar seu ingresso e ver a final da Libertadores.

Quantos ingressos vão ser vendidos para a final?

A Conmebol trabalha para ter 50% do Estádio Centenário liberado para a partida, com 30 mil lugares à disposição. A princípio, a entidade vai dividir igualmente o número de ingressos entre os dois clubes. Uma pequena carga ficará para os convidados da própria entidade e também da CBF, em torno de 1500 lugares.

Como comprar ingressos para a final da Libertadores 2021?

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) ainda não divulgou oficialmente onde e como comprar os ingressos para a decisão, assim como os valores das entradas. Ela promete fazer isso em breve para que dê tempo para os torcedores se programarem.

Quais são os pacotes à venda?

Por meio de sua patrocinadora oficial, a Eventoss, o Flamengo disponibilizou três pacotes de viagens para os torcedores que desejam ir ao Uruguai ver a grande decisão. Com data de saída do Rio de Janeiro marcada para o dia 26 de novembro, são oferecidas estadias nas cidades de Colônia de Sacramento, Punta Del Este e Piriápolis. Com valores entre R$ 9.500 e 13.290, os pacotes incluem hospedagem em hotel três estrelas, traslado entre estádio e hotel, seguro viagem, exame PCR no retorno ao Brasil, pulseira de identificação, além de um kit com camisa, copo e cachecol comemorativos. Vale ressaltar que o ingresso não está incluído.

Segundo a agência de viagem CVC, as vendas de pacotes para o Uruguai cresceram mais de 100% em relação ao mês anterior, com metade dos embarques marcado para novembro. A agência oferece viagem a partir de R$ 8.860 por pessoa com uma diária no local, passagens aéreas, traslado aeroporto/hotel/aeroporto, hospedagem com café da manhã, guia brasileiro, teste RT-PCR no retorno ao Brasil, além de traslado ida e volta ao estádio.

Passagens aéreas para Montevidéu

Quem decidir ir à final da Libertadores terá de abrir o bolso. Empresas aéreas como Latam e Avianca fazem o percurso ida e volta, com as passagens saindo de Guarulhos no dia 26 de novembro e voltando dois dias após o confronto, variando entre R$ 7.300 e R$ 13.200. Voos mais baratos, porém, podem ter até 11 horas de espera entre um embarque e outro, e com algumas paradas. Uma opção mais barata, mais desgastante no entanto, é partir do Rio ou São Paulo para Porto Alegre e ir de ônibus até Montevidéu. A TTL Transporte e Turismo oferece o serviço a partir de R$ 335 (somente ida), com o preço podendo chegar até R$ 400. Esses valores são desta quinta-feira, portanto, 58 dias antes do jogo.

Hospedagem

Assim como na época de todo grande evento, o ideal é que o torcedor já faça sua reserva com antecedência para não passar perrengue e ter de aceitar preços abusivos. Montevidéu oferece muitas opções de hotel. Segundo a Booking, a diária de um hotel três estrelas pode custar R$ 298 na cidade, enquanto locais mais bem avaliados praticam preços na faixa de R$ 1 mil por noite.

CLUBES

Os dois times da final, Flamengo e Palmeiras, poderão ajudar seus torcedores a comprarem ingressos, mas isso ainda está sendo tratado pelas partes com a Conmebol. Palmeiras e Flamengo devem fretar aviões para a decisão. A Conmebol ainda não definiu com quantos dias de antecedência eles deverão chegar ao Uruguai. Há entrevistas oficiais da Libertadores na véspera do jogo, assim como reconhecimento do estádio.