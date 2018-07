Passado de Felipão inspira Palmeiras na Bolívia

Incentivado por Luiz Felipe Scolari, o elenco do Palmeiras tem esnobado sua própria reação no Campeonato Brasileiro. A vaga para a Libertadores de 2011, apostam técnico e jogadores, virá com o título da Copa Sul-Americana. Confiando no passado vitorioso de Felipão em torneios de mata-mata, o time encara nesta quinta-feira o Universitário de Sucre, às 21h15 (horário de Brasília, com transmissão do estadão.com.br e da rádio Eldorado/ESPN), na Bolívia, pelo jogo de ida das oitavas de final.

Felipão admite que Palmeiras sofrerá com a altitude

No primeiro jogo internacional em seu retorno ao Palmeiras, Felipão já tem de lidar com a altitude, temido adversário nos confrontos com sul-americanos. O técnico tem motivos de sobra para se preocupar com os 2.800 metros acima do nível do mar de Sucre: na passagem anterior pelo Palmeiras, perdeu os dois jogos que disputou na altitude.

As duas derrotas foram na campanha do vice-campeonato da Libertadores, em 2000, em jogos da primeira fase. Nos mesmos 2.800 metros desta quinta-feira, caiu diante do El Nacional, em Quito, no Equador (3 a 1). Pouco depois, levou 4 a 2 de outro time inexpressivo: o boliviano The Strongest, desta vez nos 3.600 metros de La Paz.

Mas, apesar desse retrospecto negativo na altitude, o currículo de Felipão em confrontos eliminatórios em competições internacionais é altamente positivo, com títulos da Libertadores e da Copa Mercosul. Por isso, os jogadores entram em campo nesta quinta-feira confiantes na conquista de um bom resultado em Sucre, para decidir a vaga no jogo de volta, na próxima quarta, em Barueri.

Para enfrentar o rival boliviano, o Palmeiras deve entrar em campo com o mesmo time que vem dando sinais de reação no Brasileirão. O meia chileno Valdivia sentiu dores na coxa direita e chegou a ser poupado dos treinos, mas será titular nesta quinta-feira.

UNIVERSITÁRIO DE SUCRE - Carlos Lampe; Rafel Segovia, Tobías Albarracín, Martín Aguirre e Marvin Bejarano; Luis Liendo, Sacha Lima, Ronald Gallegos e Julio César Junco; Roberto Galindo e Horacio Fernández. Técnico: Javier Veiga.

PALMEIRAS - Deola; Marcio Araujo, Mauricio Ramos, Danilo e Gabriel Silva; Pierre, Edinho, Marcos Assunção e Rivaldo; Valdívia e Kleber. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Árbitro - Víctor Carrilo (PER); Horário - 21h15 (de Brasília); TV - SporTV; Rádio - Eldorado/ESPN (AM 700/FM 107,3); Local - Olímpico Patria do Sucre, na Bolívia.