'Passei por situações mais difíceis que essa na carreira', diz Riascos no Vasco

E a confiança está ligada ao fato de que o jogador está crescendo nesta reta derradeira do torneio nacional, no qual foi o autor de um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Joinville, no último domingo, em Santa Catarina.

Titular novamente desde a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, em São Paulo, o colombiano agora festeja a volta do seu bom futebol. "Passei por situações mais difíceis que essa na carreira. Sabia que tinha que seguir trabalhando e não desistir, esta foi o trabalho que escolhi. Não fico chateado pela cobrança da torcida, ela paga ingresso para ver um bom futebol. Se não ver, vai criticar. Não me desanimei, isso me ajudou. Nós temos que superar rápido. Minha família me apoiou, os meus companheiros do Vasco também. Isso ajudou muito", afirmou o jogador, em entrevista coletiva dada após o treinamento desta terça-feira à tarde.

E Riascos acredita que o Vasco merece seguir na elite do futebol brasileiro, apesar da campanha muito ruim que realiza e o péssimo primeiro turno feito pela equipe. "Merecemos ficar na Séria A, temos brigado muito. Pedimos a Deus que nos ajude a ficar, independentemente de quem marque gol. Confio no nosso trabalho", completou.

Depois de encarar o Santos em casa, o Vasco fechará a sua campanha no próximo dia 6, contra o Coritiba, fora de casa, onde irá encarar um rival direto na luta contra o rebaixamento.