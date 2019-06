Pato admite que São Paulo precisa melhorar para voltar a vencer

Autor do gol de empate do São Paulo com o Atlético-MG por 1 a 1, Alexandre Pato não ficou satisfeito com a atuação da equipe em Belo Horizonte. Após a partida, o atacante admitiu que o time precisa melhorar para encerrar o jejum de sete jogos sem vitória.

Para Pato, o São Paulo está com dificuldades de criar jogadas. O atacante marcou após receber bola de Nenê, que havia entrado seis minutos antes.

"Mudou (no segundo tempo) que o Nenê entrou, e é um cara que consegue colocar a bola ali na frente, aproxima mais. Criamos mais. Temos que trabalhar a bola, no chutão não vamos conseguir, o São Paulo tem muita qualidade. Agora tem uma parada, vamos treinar para ver se melhora, porque assim a gente vai sofrer muito. Temos que trabalhar a equipe para que a gente consiga trabalhar em conjunto, consiga jogar mais e conseguir os resultados positivos. Todo mundo espera uma vitória, mas assim é difícil. Vamos melhorar nessa parada para ver se a gente consegue uma vitória", afirmou Pato.

"Foi um jogo difícil, tomamos um gol de bobeira, temos que melhorar para que a gente consiga vencer. Temos que ter calma, trabalhar. Trocou treinador, não tivemos tempo para treinar. Entendemos o que a torcida está pedindo, temos que melhorar muita coisa para voltar a vencer", acrescentou.

O São Paulo terminou a primeira etapa do Brasileirão com 14 pontos, na nona colocação. No retorno do campeonato, a equipe tricolor terá clássico contra o Palmeiras, no Morumbi, no dia 14 de julho.