Pato anuncia que fica no Milan após interesse do PSG

"O Milan é a minha casa", disse o jogador, que chegou a Milão aos 18 anos, em 2007. "Não quero interromper minha carreira com os 'rossoneri' depois de ganhar meus dois primeiros troféus com esta camisa", acrescentou Pato, que participou das conquistas do Campeonato Italiano da temporada passada e da Supercopa da Itália, em agosto.

"Quero contribuir para escrever a história do Milan e com o futuro sucesso deste clube, com felicidade e em perfeita harmonia com o ambiente", disse ele ao site do Milan. "Hoje é um dia especial para mim. Agradeço o presidente (Silvio) Berlusconi, ao clube e aos torcedores que sempre acreditaram em mim."

Pato chegou ao Milan depois de estrear de forma espetacular pelo Internacional de Porto Alegre, marcando um gol e dando o passe para outros dois numa goleada de 4 x 1 sobre o Palmeiras. Alguns jogos depois, foi transferido para o Milan, onde chegou sob grande expectativa -que ele não cumpriu totalmente.

Ele também marcou na estreia pela seleção, em 2008, contra a Suécia, mas deixou de ser convocado depois disso e não disputou a Copa de 2010.

