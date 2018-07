Pato chega ao 19º gol na temporada e quebra recorde pessoal

O ano de 2015 já trouxe um recorde para o atacante Alexandre Pato. O jogador do São Paulo marcou nesta quarta-feira na vitória por 2 a 0 sobre o Figueirense, pelo Brasileirão, e chegou ao 19ª gol na temporada. O número representa um recorde na carreira do jogador, que comemorou na saída de campo viver grande fase na carreira.

"Estava conversando com o meu pai que tentaria fazer o gol. Pude chutar de fora da área e fazer. Mas o meu objetivo é ser campeão", disse o jogador ao deixar o campo do Orlando Scarpelli. Até então, a temporada 2008-09 era a mais positiva na carreira dele, ao ter marcado 18 vezes pelo Milan.

Pato abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo em um chute de fora de área e aos 25, Rogério Ceni converteu um pênalti para fechar o placar. O resultado positivo levou o São Paulo ao G-4 do Brasileirão após nove rodadas e encerrou duas partidas de jejum. No próximo sábado, o time recebe o Goiás, no Morumbi.

O atacante atribuiu a boa fase ao novo posicionamento em campo. Desde a chegada do técnico Juan Carlos Osorio, em junho, Pato passou a jogar mais recuado e pelos lados do campo. "Quando ele chegou, conversamos e pedi para jogar em outra posição. Estou conseguindo fazer o meu melhor. O mérito da jogada é também de fora de campo", comentou.