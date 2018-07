Pato chega e faz o primeiro treino pelo São Paulo

SÃO PAULO - Apesar de ainda não ter assinado contrato, porque ainda discute com o Corinthians como o clube alvinegro pagará a dívida que tem com o jogador, Alexandre Pato fez, nesta terça-feira, o seu primeiro treino pelo São Paulo. A atividade, no centro de treinamento da Barra Funda, foi fechada à imprensa.

De acordo com o São Paulo, os jogadores foram divididos em três times. Na primeira parte do treino, em campo reduzido, os atletas podiam dar apenas dois toques na bola e tinham a missão de explorar os espaços vazios e as tabelas. Muricy Ramalho acompanhou toda a atividade. Depois o grupo fez uma atividade técnica diferente. Com dois times por vez, os atletas tinham que avançar sobre a defesa adversária com toques curtos.

Pato fez exames médicos nesta manhã no Hospital do Coração e em seguida foi para a Barra Funda, onde almoçou e teve o primeiro contato com o elenco tricolor. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, quem o recepcionou no centro de treinamento foi o capitão Rogério Ceni.

Como já fez cinco jogos pelo Corinthians no Paulistão, Pato não pode jogar o Estadual pelo São Paulo. O próximo compromisso do time tricolor é sábado, no Morumbi, contra a Portuguesa, pela oitava rodada.