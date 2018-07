Pato continua fora e Luis Fabiano pode ter chance no São Paulo

Não será dessa vez que Alexandre Pato voltará ao São Paulo. Com um edema na coxa esquerda sofrido na partida contra o Huachipato na semana passada, o atacante segue desfalcando a equipe e não terá condições de enfrentar a Chapecoense nesta quarta-feira, fora de casa.

Como Michel Bastos - que vinha sendo a primeira opção de Muricy Ramalho - também não poderá entrar em campo por ter que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo sofrido na vitória sobre o Bahia no último sábado, Luis Fabiano pode ganhar uma nova oportunidade no time titular.

Artilheiro da equipe na temporada com 16 gols, o atacante vem penando desde que se recuperou de um estiramento muscular na coxa esquerda sofrido no amistoso contra o Orlando City, na paralisação para a disputa da Copa do Mundo. Até então, ele era um dos principais jogadores da equipe no ano, mas a lesão e a chegada de Alan Kardec o colocaram na reserva.

Luis Fabiano, no entanto, não treinou nesta segunda-feira na reapresentação do elenco no CT da Barra Funda. Com dores musculares, o atacante foi poupado e deve voltar normalmente às atividades na manhã desta terça-feira.