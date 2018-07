Pato desfalcará Milan no domingo e é dúvida contra o Arsenal O atacante do Milan Alexandre Pato não viajará domingo para o jogo contra o Novara e pode desfalcar o time na partida contra o Arsenal, em casa, pela Liga dos Campeões, no dia 15 de fevereiro, após sofrer um estiramento na coxa durante a vitória por 2 x 1 sobre o Novara, na quarta-feira, na Copa da Itália .