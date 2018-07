Pato diz que Ronaldinho Gaúcho quer ficar no Milan

"Eu o vejo tranquilo e nunca o ouvi reclamar. Eu quero que ele fique [no Milan] e tenho certeza que ele quer ficar. Nós temos apenas que respeitar as escolhas do nosso treinador", disse Pato, em referência à opção do técnico Maximiliano Allegri por escalar Robinho ao lado de Ibrahimovic no ataque do Milan.

Grêmio, Palmeiras e Flamengo já manifestaram publicamente interesse em contar com o futebol de Ronaldinho em 2011. O agente e irmão do jogador, Roberto Assis, disse que o retorno do melhor do mundo em 2004 e 2005 ao Brasil depende apenas da liberação do Milan. O vínculo do meia com o clube italiano termina em junho do próximo ano.

Pato, por sua vez, espera começar 2011 livre de lesões. O atacante viajou recentemente aos Estados Unidos para tratar uma contusão muscular na perna esquerda que o mantém afastado dos campos por um mês. "Não vejo a hora que chegue o ano novo. Quero voltar e jogar a segunda parte da temporada sem ter que parar outra vez. Quero um 2011 com muitos gols para ajudar o Milan", disse.